Stimmungsvoll, besinnlich, beeindruckend

Oftersheim. Mehr als drei Dutzend Mitglieder und Angehörige der Arbeiterwohlfahrt (Awo) folgten der Einladung des Oftersheimer Ortsvereins in den adventlich dekorierten Rose-Saal, um an der vorweihnachtlichen Feier teilzunehmen. Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Matthias Agirdogan machten es sich die Gäste bei Kaffee und Kuchen gemütlich, bevor der Chor Unisono mit der ersten Darbietung des Tages begann und das Publikum mit Weihnachtsliedern in eine schöne und besinnliche Stimmung brachte.

Der Ortsverein nutzte das Ambiente und den Besuch seiner Gäste, um langjährige Mitglieder zu ehren – allen voran Helmut Breier, der in den vergangenen 50 Jahren als Unterkassierer und Beisitzer sowie im Awo-Café tätig war, sowie Gabriele Wenner, stellvertretende Vorsitzende und „gute Seele“ des Vereins, die seit 35 Jahren Mitglied ist, 25 davon im Café arbeitete und noch immer Feste, Ausflüge und Veranstaltungen mitorganisiert. Der Ortsverein bedankte sich bei allen Geehrten für die große Unterstützung über teils viele Jahre hinweg.

Die Geehrten 50 Jahre Mitgliedschaft: Helmut Breier. 35 Jahre: Gabi Wenner. 20 Jahre: Emmi Weber. 10 Jahre: Ingeborg Meisersick. zg

„Einige Geehrte konnten an der Veranstaltung leider nicht teilnehme. Alle werden aber in den kommenden Tagen ihre Urkunden und ihre Präsente persönlich vom Ortsverein erhalten“, bedauerte Matthias Agirdogan das Fehlen einiger Mitglieder.

Gemeinsamer „Ausklang“

Der Chor Unisono hatte die lange Ehrungsrunde zwischendurch durch einige weitere Einlagen aufgelockert und zum Schluss für alle Gäste eine Überraschung dabei. So wurde allen Gästen der Feier Liederhefte ausgegeben, sodass unter der Klavierbegleitung von Rainer Ruhland gemeinsam einige Weihnachtslieder gesungen werden konnten.

Nach dem gemeinsamen Abendessen ging die Veranstaltung langsam dem Ende entgegen. Der Awo-Vorstand bedankte sich bei allen Gästen für ihre Kommen sowie bei seinen Helfern und dem Chor Unisono für die musikalische Umrahmung. zg