Ein Märchen für Kinder in der Oftersheimer Bücherei

Oftersheim. Die Gemeindebücherei bietet ab sofort die nächste Onilo-Bilderbuchgeschichte für Kinder an. Die jüngsten Oftersheimer Leser können im Internet in die Handlung von „Kalt erwischt – Ein Wintermärchen“ eintauchen.

Regelmäßig stellt die Bücherei eine solche Geschichte für jeweils 14 Tage in ihr Onlineangebot. Dieses Mal bis einschließlich Sonntag, 22. Januar. Die kostenlosen Verleihcodes erhalten die Bibliotheksnutzer im Newsletter, der zu Monatsbeginn versendet wird, oder auf Nachfrage an der Verbuchungstheke in der Bücherei sowie per E-Mail. Der Code muss dann lediglich auf www.onilo.de eingegeben werden, um die Geschichte und das Begleitmaterial anschauen zu können. Geeignet ist „Kalt erwischt“ für Kinder von drei bis sechs Jahren. mgw