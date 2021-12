Firma Oetzel sammelt in Oftersheim Wünsche bedürftiger Menschen

Oftersheim. Schon seit Tagen weihnachtet es prächtig bei der Firma Oetzel in der Mannheimer Straße 81. Dutzende liebevoll verpackter Weihnachtsgeschenke leuchten und strahlen bunt unter dem kleinen Weihnachtsbäumchen hervor. „Etliche mussten wir schon im Lager unterbringen, denn fast 150 wurden bereits abgegeben und unser Platz wird hier langsam eng“, berichtet Inhaberin Renate Wohlfahrt lächelnd.

Empfänger sind dann kurz vor Heiligabend die Jugendlichen des Kinderheims St. Josef in Mannheim-Käfertal. „Für etliche sind das die einzigen Geschenke, die für sie unter dem Weihnachtsbaum liegen“, erklärt Inge Oetzel, die Seniorchefin. Zusammen mit Heike Schottek führt und organisiert sie seit schon über zehn Jahren diese vorbildliche Aktion durch. Nach der Schließung des Nähparadies Schottek stemmt sie die Aktion mit ihrer Tochter Renate.

Viel Herzblut

Auf den Sternchen haben die Jugendlichen neben ihrem Namen ihren Lieblingswunsch angegeben. Kunden kommen in den Laden, nehmen die Wunschzettel in Sternform aus dem Bäumchen mit und bringen sie Tage später in Form eines fertigen Geschenkpäckchens zurück. „Viele sozial eingestellte Menschen nehmen sogar gleich zwei oder drei Wunschsterne mit“, freuen sich die beiden Damen über die positive Resonanz. Es ist deutlich spürbar, dass Herzblut hinter der Aktion steckt.

In den nächsten Tagen würden erfahrungsgemäß nochmals neue Wunschsterne in Oftersheim eintreffen, erklären die Organisatoren. Etliche Kunden und Interessenten warteten nach deren Auskunft schon auf die Sterne mit den persönlichen Wünschen.

