Fragen an die Oftersheimer Bürgermeisterkandidaten stellen

Oftersheim. Wer sich in der Endphase des Wahlkampfes intensiver mit den Schwerpunktthemen der Bürgermeisterkandidaten auseinandersetzen möchte, kann dies Anfang kommender Woche gleich zweimal tun.

Am Montag, 12. September, beginnt die offizielle Kandidatenvorstellung ab 19 Uhr in der Roland-Seidel-Halle, ehemals Kurpfalzhalle. Dort werden Ex-Bürgermeister Helmut Baust als Veranstaltungsleiter und Moderator Alexander Dambach von SWR4 durch das Programm führen. Hallenöffnung ist um 18.15 Uhr, die Präsentation von Jens Geiß, Pascal Seidel und (theoretisch) Samuel Speitelsbach kann parallel virtuell via Livestream über die Internetseite www.oftersheim.de verfolgt werden.

Tags darauf, 13. September, werden Geiß und Seidel Fragen von unseren Lesern und Nutzern beim Kandidatenforum beantworten, die Redakteur und Moderator Joachim Klaehn den Kontrahenten stellen wird. Speitelsbach hatte den Termin im SZ-Kundenforum abgesagt.

Bitte schicken Sie uns Ihr Anliegen an Geiß oder Seidel bis Mitternacht am Sonntagabend, 11. September, per E-Mail an die Redaktionsadresse sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de zu – unter dem Betreff „Kandidatenforum“. Wenn Sie mögen, können Sie eine stichwortartige Kurzvorstellung (Vor- und Zuname, Alter, Beruf, Bezug zu Oftersheim) ergänzen, die uns hilft.

Geiß und Seidel haben uns sofort zugesagt. Es dürfte die letzte Fragerunde und das letzte Wortduell vor dem Wahlsonntag sein. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich, die Inhalte werden hinterher über unsere Kanäle veröffentlicht.