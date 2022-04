Gesangsverein Germania wünscht sich geregeltes Vereinsleben

Oftersheim. Auch der Gesangverein Germania ist von der Corona-Pandemie nicht verschon geblieben. Entsprechend kurz fielen die Berichtes des Vorstandes laut Pressemitteilung während der jüngsten Generalversammlung aus, zu der Vorsitzender Armin Wolf die Mitglieder begrüßte.

So informierte Lisa Marie Regitz im Bericht der Geschäftsführung über die nur wenigen durchgeführten Termine im Verlauf des vergangenen Jahres und die Entwicklung der Mitgliederzahlen. Kassenwartin Michaela Regitz konnte allerdings trotz weiterhin fehlender Einnahmen einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren und bedankte sich im Namen der Germania für die Unterstützung der Spender und Gönner des Vereins, bei der Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Jens Geiß, dem Chorverband Kurpfalz-Schwetzingen sowie dem „Badischen Chorverband“.

Suche nach Dirigent

Die Geehrten 40 Jahre aktives Singen: Inge Meisersick. 25 Jahre: Karlheinz Sieper. 50 Jahre Mitgliedschaft: Günter Mittmann und Günther Weidmann. 40 Jahre: Berthold Bronner und Emilia Lehr. 25 Jahre: Theresia Greiner und Simone Rausch. Ehrenmitgliedschaft: Elisabeth Schwass für 60-jährige Mitgliedschaft. zg

Ein Neustart nach der Pandemie müsse nun oberstes Ziel für den Verein sein, betonte der Vorstand unisono. Nachdem Thomas Brost mit sofortiger Wirkung nicht mehr als Chorleiter zur Verfügung stehe, müsse sich der Verein zudem auch wieder um einen neuen Dirigenten bemühen. „Eine Tatsache, die die Arbeit und den Neustart in ein geregeltes Vereinsleben sicher nicht erleichtert“, schreibt der Germania-Vorstand in seiner Mitteilung. Auch Veranstaltungen könnten aufgrund dieser Voraussetzungen entsprechend noch nicht sicher geplant werden.

Die Germania wolle hier aufgrund weithin hoher Inzidenzzahlen auch nichts überstürzen, so Wolf in seinen Ausführungen vor der Versammlung. Zuletzt bedankte sich Wolf bei allen, die den Verein durch ihre Mithilfe oder durch Spenden unterstützt haben und für die gute Zusammenarbeit in der Vorstandschaft.

Im Verlauf der Generalversammlung erhielten die Jubilare des Jahres 2022 eine Ehrenurkunde, die Vereinsnadel und ein Präsent, wähend der Ehrungsbeauftragte des Chorverbandes Kurpfalz Schwetzingen Thomas Widenka zwei Ehrungen aus dem Jahr 2020 nachholte. Germania-Vorstand Armin Wolf erhielt schließlich für zwei Jahrzehnte als geschäftsführendes Gremiummitglied den Ehrenteller des Chorverbandes. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.germania-oftersheim.de