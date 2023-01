Glaube mit anderen teilen

Oftersheim. „Glaube bewegt“ lautet der deutsche Titel des Weltgebetstages aus Taiwan. Am Freitag, 3. März, beteiligt sich auch die Kirchengemeinde St. Kilian ab 18.30 Uhr mit einem Frauengebetstag. Dazu laden die Katholischen Frauen Oftersheim in ökumenischer Verbundenheit ein. Anschließend ist ein gemütliches Treffen im Josefshaus vorgesehen. „Dieses Jahr haben Frauen aus Taiwan den Gottesdienst vorbereitet“, schreiben die Oftersheimerinnen. „Es geht dabei vor allem um die Situation der Frauen und Mädchen im Weltgebetstagsland und um die Frage, wie wir von unserem Glauben erzählen können.“

Gefeiert wird der Gebetstag weltweit. Er ist die größte ökumenische Basisbewegung von Frauen. Ihr Motto lautet „Informiert beten – betend handeln“. Der Tag wird in 120 Ländern in ökumenischen Gottesdiensten begangen. Das aktuelle Titelbild „I Have Heard About Your Faith – Ich habe von Deinem Glauben gehört“ stammt von der taiwanischen Künstlerin Hui-Wen Hsiao. zg