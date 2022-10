Junge Schiedsrichter generiert

Oftersheim. Der Vereinsdialog ist ein Instrument, das von den Fußballvereinen im Kreis Mannheim noch zu wenig in Anspruch genommen wird. Diese Meinung vertreten die Verantwortlichen des Badischen Fußballverbandes (BFV). Mit BFV-Präsident Ronny Zimmermann, Vizepräsident Rüdiger Heiß, DFBmobil-Koordinatorin Saskia Loth, Kreisvorsitzendem Harald Schäfer und Kreisjugendleiter Sebastian Schmid waren gleich fünf Vertreter des Verbandes beim Heimspiel der SG Oftersheim gegen die SpVgg Ilvesheim (1:3) zugegen.

„Alle waren beeindruckt, wie viele Zuschauer wir hatten“, spiegelte Jugendleiter Dimi Chrisafis das Resümee der Verbandsspitze wider. „Es war ein sehr offenes, angenehmes Gespräch und es war interessant, von uns als Verein auch die Verbandsseite anzuhören.“ Mit den Themen Schiedsrichterwesen, Jugend- beziehungsweise Mädchen-Fußball und Ausbildung/Qualifikation war die SG Oftersheim durch Jugendleiter Dimi Chrisafis sowie Marco Baatz (stellvertretender Jugendleiter), Michael Becker (zweiter Vorsitzender), Christopher Paul (Vorstandsmitglied und Jugendtrainer), Robin Gund (A-Jugend-Trainer), André Stajcar (F-Jugend-Trainer), Katja Wiedemann, Kostas Dalkidis (beide Frauen-Abteilung), Georgia Simeonidou (Finanzvorstand) und Herbert Schwarz vertreten.

Ein wenig Geld dazuverdienen

Begeistert und dankbar zeigten sich die Verbandsvertreter über die jüngste Generierung von Schiedsrichtern, was dem Mangel an Unparteiischen deutlich entgegenwirkte. Christopher Paul hatte die Jugendlichen dafür begeistert und zeigte ihnen auf, dass sie durch Spielleitungen auch ein wenig Geld verdienen können und in den Genuss von kostenlosen Bundesliga-Spielen kommen. „Zudem lernen sie Eigenständigkeit und Selbstbewusstsein“, ergänzte Chrisafis. Ein größerer Dialog ergab sich beim Thema Jugend- und Mädchen-Fußball, wo auf die neuen Spielformen in den unteren Altersklassen eingegangen wurde. „Wir setzen die neuen Modellversuche um. Wir haben auch Spaß daran, etwas Neues zu machen. Aber wir hätten uns gewünscht, dass hier ein größerer Dialog stattfindet und dass dann auch nicht zwischen den Jugendabteilungen von Nachwuchsleistungszentren und uns Amateurvereinen unterschieden wird“, so Chrisafis. Für alle Themen konnte eine konstruktive Gesprächsbasis gefunden werden.

Am Rande des Themas Qualifikation wurde zudem bekannt, dass Anna Veit, Jens Mergenthaler und Andre Stajcar ihren Lehrgang für den Trainer-C-Schein erfolgreich absolviert haben und deutlich machten, dass die SG Oftersheim weiterhin konsequent auf ihren eingeschlagenen Weg setzt. Diesen schätzte auch BFV-Präsident Ronny Zimmermann als „vorbildlich“ ein.