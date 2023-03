Katholische Frauen leben Ökumene mit Protestantinnen

Oftersheim. Es ist gelebte Ökumene, die Gläubige am Weltgebetstag der Katholischen Frauen (KFD) in Oftersheim erfahren. Am Tag, der unter dem Motto „Glaube bewegt“ Frauen aller Konfessionen weltweit dazu einlädt, zusammenzukommen, trafen sich nun in konfessionsübergreifender Verbundenheit katholische und evangelische Frauen aus Oftersheim in der Kirche St. Kilian. Der Weltgebetstag wurde gemeinsam gestaltet, wobei Frauen aus beiden Kirchengemeinden die Gebete vortrugen. Dieses Jahr wurden die Texte und Lieder von Frauen aus Taiwan gestaltet. Mit den Worten „Ping an – Friede sei mit euch“ begrüßte Marita Wimmer von der KFD die evangelischen Frauen und freute sich zudem, Flüchtlinge aus der Ukraine willkommen zu heißen.

Übersetzung ins Ukrainische

Texte der Gebete und Lieder lagen in ukrainischer Sprache vor, sodass die Gäste den Gottesdienst mitfeiern konnten. Nach kurzer Einführung über Taiwan zeigte Gertrud Maier Fotos zu Land und Leuten. Es folgten ein Text aus dem Epheserbrief und Gedanken zum Bibeltext. Fünf Briefe von Taiwanerinnen wurden vorgelesen, Zeugnisse lebendigen Glaubens, die die Oftersheimer Gläubigen ermutigen sollten.

Zwischen den einzelnen Texten wurden Lieder von Annette Hofacker vorgetragen, gekonnt begleitet von Gabi Weismann an der Orgel. Sehr eindrucksvoll waren unter anderem die Lieder „Glaube bewegt“ und „Nur Liebe gewinnt“. Vor dem Segensgebet hörten die Frauen eine Betrachtung zum Weltgebetstag-Titelbild „Wir ahnen die Schönheit Taiwans“.

Mit dem Schlusslied „Der Tag ist um“ endete der Gottesdienst. Die Katholischen Frauen luden zu Tee und Gebäck ins Josefshaus ein, wo sich deutsche und ukrainische Frauen mithilfe der Handyübersetzung unterhielten. zg