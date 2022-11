Kinder erinnern an Geburt Jesu

Oftersheim. In der katholischen St.-Kilian-Kirche finden an Heiligabend, Samstag, 24. Dezember, gleich zwei Krippenspiele statt. Um 13.30 Uhr ist eine Aufführung für Kinder bis zur Grundschule mit dem Kindergartenchor geplant, um 15 Uhr soll ein Krippenspiel für Kinder ab dem Grundschulalter auf die Beine gestellt werden. Auch an diesem zweiten Spiel soll der Kindergartenchor mitwirken.

„Gerne können hier aber auch jüngere Kinder mitmachen – als Maria, Josef, Hirte oder Engel“, lädt die Kirchengemeinde ein. Proben finden samstags in der Kirche St. Kilian, Mozartstraße 3, statt. Eine vorherige Anmeldung ist nach Auskunft der Organisatoren nicht notwendig. Dem ersten Termin Rollenverteilung am Samstag, 3. Dezember, 10 Uhr, folgen Proben an den Samstagen 10. und 17. Dezember, jeweils um 10 Uhr sowie am Freitag, 23. Dezember, um 15 Uhr, wenn die Generalprobe ansteht.

Erwachsene Helfer gesucht

„Alle Proben in der Kirche St. Kilian finden ohne die Eltern der Kinder statt. Sollten Sie uns aber bei der Organisation des Krippenspiels unterstützen wollen, sind Sie als Helfer herzlich willkommen“, schreiben die Verantwortlichen in einer entsprechenden Pressemitteilung abschließend. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.kath-se-schwetzingen.de