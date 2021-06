Marathon auf der Rundbahn

Oftersheim. Nach längerer Zeit des sportlichen Verzichts steht der TSV in den Startlöchern. Am Sonntag, 27. Juni, ab 9 Uhr wird Dirk Oswald einen besonderen Wettkampf auf der Sportanlage in der Hardtwaldsiedlung austragen. Das Besondere an diesem Wettkampf: Der Gegner ist sein Körper – und die Zeit.

Dirk Oswald ist begeisterter Triathlet und kann schon etliche Erfolge aufweisen, schreibt der TSV in einer Pressemitteilung. Seit eineinhalb Jahren wird Dirk von einem professionellen Trainer betreut und hat seitdem sein Leistungsniveau nochmals auf ein anderes Level gehoben. Das große Ziel von Oswald sei die Qualifikation zu den Triathlon-Weltmeisterschaften auf Hawaii – dem „Ironman“.

Wissenswertes für die Zuschauer

Er ist bereit: Dirk Oswald will einen Mara-thon auf der Rundbahn laufen. © Rüffer

Aufgrund der Einschränkungen der vergangenen 15 Monate gab es bedauerlicherweise keine Möglichkeit, die Qualifikation in einem Wettkampf zu erreichen. Trotzdem hat sich Oswald ein weiteres Ziel gesetzt: Die Marathondistanz von 42,195 Kilometer auf der Rundbahn zu bewältigen, bedeutet, dass Dirk die 400-Meter-Bahn über 105-mal laufen muss. Während seines Laufs wird es eine Moderation geben, welche den Zuschauern viel Wissenswertes über den Ausdauersport vermitteln wird. So wird über Themen wie Trainingsaufbau, Leistungsdiagnostik, Motivation, Ernährung und Ähnliches gesprochen. Des Weiteren wird der Moderator stets über Rundenzeiten und Zwischenzeiten informieren und mitteilen, ob Oswald bei seinem Versuch im “Zeit-Soll” ist. Eines ist schon jetzt klar: Er wird am 27. Juni nicht den legendären Blumenkranz des „Ironman-Hawaii“ aufgesetzt bekommen – aber ein „Hardtwaldman“ sei für den Anfang ja auch nicht schlecht. Sportbegeisterte können Dirk Oswald bei seinem besonderen Wettkampf ab 9 Uhr unterstützen. Auf der Sportanlage wird auch der Biergarten geöffnet sein, sodass man bei Bedarf den Marathon aus einer gemütlichen Frühschoppen-Atmosphäre verfolgen kann, schreibt der TSV in seiner Mitteilung.

Spende fürs Wildgehege

Außerdem wird diese Veranstaltung mit einer Spendenaktion verbunden. Dirk Oswald wünscht sich Unterstützung für den „Förderverein Wildgehege“ – dazu wird am Sonntag eine Spendenkasse bereitstehen. Gewerbetreibende können sich aber auch mit dem TSV in Verbindung setzen und pro gelaufene Runde einen kleinen Betrag spenden. zg

