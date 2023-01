Neujahrsempfang in Oftersheim: Erste Neujahrsansprache von Pascal Seidel

Oftersheim. Einige Auszüge aus Pascal Seidels erster Neuansprache, die auf positive Resonanz stößt.

Pascal Seider bei seiner ersten Neujahrsansprache beim Neujahrsempfang in Oftersheim. © Norbert Lenhardt

Rückblick 2022: „Man könnte den Eindruck gewinnen, dass wir nicht mehr einzelne Herausforderungen oder Krisen in gewissen Zeitabständen zu meistern haben, sondern wir uns mittlerweile in einem Dauerkrisenmodus befinden.“

Hilfsbereitschaft: „Es hat sich wieder gezeigt, dass wir zusammenstehen und Menschen in Not helfen. Wir haben in Oftersheim bislang 90 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen.“

Bürokratie: „Wir müssen zügig weg von immer mehr Regulatorik und Controlling, hin zu mehr Produktivität.“

Ausblick 2023: „So wissen wir heute noch nicht, wie und wo wir wirklich bis zu 150 weitere Menschen aus der Ukraine und anderen Krisengebieten dieser Erde unterbringen werden.“

Haushalt: „Ich bin froh, dass wir in diesen herausfordernden Zeiten auf Steuer-, Gebühren- und Mieterhöhungen verzichten können.“

Jugend: „Ich möchte die Jugendbeteiligung neu aufstellen.“

Klimaschutzkonzept: „Wir werden in Sachen Klimaschutz deutlich Fahrt aufnehmen.“

Parkplatzprobleme: „Wir sind von Gesetzeswegen her verpflichtet, künftig das Gehwegparken stärker zu reglementieren.“

Roland-Seidel-Halle: „Der Gemeinderat soll noch im ersten Quartal dieses Jahres über die Örtlichkeit, in der wir uns gerade befinden, diskutieren.“

Appell: „Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt – diese beiden Worte sollten unser Jahr 2023 prägen.“