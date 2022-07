Oftersheim gibt Hochzeitstermine für 2023 bekannt

Oftersheim. Es ist wieder soweit: Die Gemeinde Oftersheim hat die Samstagstrautermine für das Jahr 2023 festgelegt. Wie bereits in den letzten Jahren finden die Samstagstrauungen von Oktober bis April im Trauzimmer des Rathauses statt. Von Mai bis September werden sie hingegen ausschließlich in der historischen Scheune in der Mannheimer Straße 59 durchgeführt, teilt die Gemeinde mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter der Woche finden die standesamtlichen Trauungen im Trauzimmer des Rathauses zumeist freitags statt, in Absprache kann aber auch an anderen Wochentagen geheiratet werden.

Zuschlagsgebühren für Scheune

Samstagstermine 2023 Winter im Trauzimmer des Rathauses: 14. Januar; 4. Februar; 4. März; 1. April. Frühjahr und Sommer in der Scheune: 6. Mai, 10 Uhr und 12.15 Uhr; 3. Juni, 10 Uhr und 12.15 Uhr; 1. Juli, 10 Uhr und 12.15 Uhr; 5. August, 10 Uhr und 12.15 Uhr; 9. September, 10 Uhr und 12.15 Uhr. Herbst und Winter im Trauzimmer des Rathauses: 14. Oktober; 4. November; 2. Dezember. zg

Wie die Gemeinde mitteilt, gilt es einige Details bezüglich der Samstagstrauungen zu beachten: Da diese außerhalb der regulären Dienstzeiten stattfinden, muss die Verwaltungsspitze laut des amtlichen Gebührenverzeichnisses einen Zuschlag in Höhe von 60 Euro erheben.

Bei den Trauungen in der Alten Scheune kommt zu dieser konventionellen Gebühr außerdem noch ein Aufwandszuschlag in Höhe von 250 Euro hinzu. Dieser beinhaltet die Bereitstellung des Ambientes im Anwesen Mannheimer Straße 59 für eineinhalb Stunden sowie die Möglichkeit, gleich im Anschluss an eine Trauung mit Gästen einen Sektempfang in Eigenregie vorzunehmen, teilt die Gemeinde mit. Die Bereitstellung von Gläsern, Getränken oder Speisen ist nicht in der Gebühr beinhaltet, es muss also alles selbst mitgebracht werden.

Zur Unterbringung der mitgebrachten Getränke und Speisen werden von der Gemeinde aber große Kühlschränke bereitgestellt. Für jede Hochzeitsgesellschaft werden festlich bezogene Sitzbänke und Bistrotische zum Sitzen und Verweilen während und nach der standesamtlichen Trauung aufgestellt.

Sollten die Hochzeitsgesellschaften besondere Dekorationsvorhaben im Anwesen der Scheune haben (etwa Blumenschmuck für Bistrotische oder das Aufstellen von privaten Gegenständen), so muss dies vorab mit dem für das Anwesen Mannheimer Straße 59 zuständigen Hausmeister oder dem Standesamt besprochen und von diesen vorab genehmigt werden. Da sich die Scheunentrauungen in der Hardtwaldgemeinde großer Beliebtheit erfreuen, werden für das kommende Jahr 2023 zunächst Oftersheimer Bürger den Vortritt haben. Ab sofort werden bis zum 30. September daher nur Reservierungen von in Oftersheim wohnhaften Bürgern entgegengenommen – für Auswärtige wird parallel dazu eine Warteliste geführt.

Ab Oktober dürfen alle reservieren

Ab Oktober kommen dann alle zum Zug: Das Standesamt vergibt die noch offenen Termine für die Scheunentrauungen 2023 wieder an alle Interessenten. Wer Fragen rund um das Thema „Heiraten in Oftersheim“ oder Eheschließungen im Allgemeinen hat, kann sich bei den Mitarbeitern des Standesamts Auskünfte einholen: Bei Frau Betz-Krupp unter Telefon 06202/59 71 08 oder bei Frau Drake unter Telefon 06202/59 71 09. Erreichbar ist das Standesamt auch zentral per E-Mail an standesamt@oftersheim.de. zg