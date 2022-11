Oftersheim: Pfarrer Dr. Simon Layer pendelt zwischen Lobgesang und Heavy Metal

Dr. Simon Layer wurde 1988 in Heidelberg geboren und ist in Plankstadt aufgewachsen. Dort war er im Bereich Sport und Kirche aktiv, unter anderem als Teil des Kirchengemeinderats. Von 2008 bis 2014 studierte er Theologie in Heidelberg. Nach einem Umweg in die wissenschaftliche Forschung in Erlangen und seiner Promotion 2018 ging er ins Vikariat Mannheim-Vogelstang und absolvierte seinen

...