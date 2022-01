Die Funktion des Bürgermeister-Stellvertreters ist wieder frei. In der kommenden Gemeinderatssitzung am Dienstag, 25. Januar, ab 18 Uhr steht die Neuwahl in der Kurpfalzhalle auf der Tagesordnung. Der amtierende Stellvertreter Roland Seidel wird an diesem Abend vom Ratstisch verabschiedet.

Für die mehr als 53 Jahre seines Engagements wird er außerdem geehrt. Er hatte einen Antrag auf

...