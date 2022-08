Premiere im Karlsruher Zoo

Oftersheim. Als neuer Akteur im Sommerferienprogramm der Gemeinde Oftersheim, das vom Jugendzentrum (Juz) organisiert wird, war der VdK mit seinem Ausflug in den Karlsruher Zoo zum ersten Mal vertreten und feierte auf Anhieb eine gelungene Premiere. Fast zwei Dutzend Kinder und sechs Betreuer trafen sich morgens am Oftersheimer Bahnhof. Die Wartezeit bis zur Abfahrt wurde den Kindern mit Keksen aus den Rucksäcken der Betreuer wortwörtlich versüßt.

In Karlsruhe angekommen, wartete gleich am ersten Tiergehege ein besonderer Höhepunkt auf die Besucher aus Oftersheim: Seelöwenmännchen Stevie und seine vier Damen präsentierten sich den Zoobesuchern bei der kommentierten Fütterung von ihrer besten Seite. Die Fütterung hatte auch die Teilnehmer des Ferienprogramms hungrig gemacht und so wurde eine Picknickpause eingelegt. Der schattige Beobachtungsplatz am Becken bot sich dafür hervorragend an, um auch die Seelöwen hinter der Glasscheibe weiter bewundern zu können.

Bootsfahrt begeistert

Nachdem der Hunger gestillt war, ging es weiter, denn viele andere Tiere warteten auf die Besucher. Egal ob Elefant, Flusspferd, Schneeleopard oder Schildkröte, sämtliche Lieblingstiere der jungen Ferienspieler konnten bestaunt und aus der Nähe bewundert werden – auch die wuseligen Erdmännchen, die es den Kindern besonders angetan hatten.

Neben den Tieren gefiel den Kindern die Fahrt mit der Gondoletta über den Schwanensee besonders gut. Auf den Booten bestaunten sie die „unglaubliche Zahl an Karpfen direkt neben dem Boot“, blicken die Organisatoren des VdK auf den Ausflug zurück. Auch ein Besuch im Streichelzoo und ein Abstecher ins Exotenhaus mit Fledermaushöhle durften nicht fehlen. Dann war es auch schon wieder Zeit, die Rückreise anzutreten und hier wurde es dann ungeplant abenteuerlich.

Der Zug, in Karlsruhe noch pünktlich, blieb am Bahnhof in Waghäusel stehen und konnte wegen eines Böschungsbrandes in Oftersheim (wir berichteten) nicht weiterfahren. Nach einiger Wartezeit gab der Zugführer die Information weiter, dass ein Feuerwehreinsatz die Weiterfahrt auf unbestimmte Zeit unmöglich machte. Also telefonierten die Betreuer, um die zu Hause wartenden Eltern zu kontaktieren.

„Hier fanden sich zum Glück schnell ein paar engagierte Freiwillige, die die Gruppe mit einem Kleinbus und drei Autos abholten, sodass mit etwas Verspätung alle Teilnehmer wieder nach Hause kamen“, bilanzierte die mitgereiste Juz-Sozialpädagogin Eva Leibig. Trotz der ungeplanten Verzögerung bei der Rückfahrt waren die Kinder guter Stimmung und der Ausflug für alle ein voller Erfolg. juz/vdk