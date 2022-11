Proben für „Christmas“

Oftersheim. Die Chorgemeinschaft Unisono aus Oftersheim bereitet nach pandemiebedingter Unter-brechung ihr diesjähriges Weihnachtskonzert vor. Das Programm umfasst Werke verschiedener Epochen und Stilrichtungen. Neben Bearbeitungen klassischer deutscher, englischer und ukrainischer Weihnachtslieder werden auch moderne Werke aus dem Bereich sogenannter US-amerikanischer „Christmas celebrations“, also Weihnachtsfeiern, geprobt.

Das Konzert findet am Sonntag, 11. Dezember, um 17.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Maria in Schwetzingen statt. Es ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Chorgemeinschaft mit dem Schwetzinger Kammerorchester und dem Blechbläserensemble.

Unisono sucht als Ergänzung männliche und weibliche Sänger zur Ergänzung. „Neueinsteiger oder erfahrene Chorsänger, alle sind uns willkommen“, lädt der Chor ein, der donnerstags ab 20 Uhr in Oftersheim im Gemeindezentrum, Mannheimer Straße 59, probt.

Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Chorleiter Rainer Ruhland unter Telefon 06202/5 28 16 oder bei Obfrau Heidrun Pawletta unter Telefon 06202/5 72 66. zg