Rennsportler wählen neuen Vorstand

Oftersheim. Die Generalversammlung des Motorsportclub Oftersheim 1953 im ADAC mit Neuwahlen und Satzungsänderung findet am Freitag, 24. Februar, ab 19 Uhr im Clubhaus „Zum Hundesportverein“ statt. Hierzu lädt die Vorstandschaft des Ortsclub ihre Mitglieder ein.

Die Tagesordnung enthält neben den Berichten der einzelnen Vorstandsmitglieder und Feststellung der Stimmliste auch Anträge und die Wahlen des Vorsitzenden, des Schatzmeisters, Schriftführers und zweier Beisitzer als Technische Helfer sowie eines Rechnungsprüfers und Delegierten sowie ihren Vertretern für die Hauptversammlung des ADAC Nordbaden in Karlsruhe. Der Voranschlag für das laufende Geschäftsjahr und der Punkt Verschiedenes bilden die Schlusspunkte der Generalversammlung beim MSC Oftersheim. Anträge zur Generalversammlung müssen bis spätestens Freitag, 17. Februar, schriftlich beim Vorsitzenden Ralf Kumpf, Mannheimer Straße 159, 68723 Oftersheim, oder per E-Mail an ralfkumpf@arcor.de eingegangen sein.

Satzungsentwurf einsehen

„Beim Tagesordnungspunkt Anträge wird es einen Antrag der Vorstandschaft mit der Neufassung der Satzung des Ortsclubs geben“, schreibt Vorsitzender Kumpf in der Ankündigung. Mitgliedern ohne E-Mail-Adresse wird angeboten, sich für die Einsicht in die Neufassung der Satzung oder für den Erhalt in Papierform beim Vorsitzenden zu melden. zg