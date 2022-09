Schadstoffe am AVR-Mobil abgeben

Oftersheim. Das Schadstoffmobil der AVR steht an diesem Dienstag 20. September, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf dem Oftersheimer Festplatz und nimmt Schadstoffe in haushaltsüblichen Mengen kostenlos entgegen. Angenommen werden Produkte, die für die Gesundheit und Umwelt gefährdende Substanzen enthalten können, teilt die AVR in ihrer Ankündigung mit.

Abbeizer, Abflussreiniger, Backofenspray, Benzine, Farben – außer Dispersions- und Latexfarben – Feuerlöscher, Frostschutzmittel, Lacke, Heizöl, Klebestoffe mit organischen Lösungsmitteln, Laugen, Säuren, Fleckentferner, Pflanzenspritzmittel, Quecksilberthermometer sowie PU-Schaumdosen können auf dem Festplatz abgegeben werden. Die angelieferten Schadstoffe sollten dabei noch in der Originalverpackung und unvermischt mit anderen Stoffen sein, um eine richtige Stoffzuordnung zu ermöglichen. Ist die Originalverpackung nicht mehr vorhanden, sollte die neue Verpackung unbedingt mit der Bezeichnung des eingefüllten Stoffes und dessen Wirkstoff beschriftet werden. Die Schadstoffe müssen aus Sicherheitsgründen auslaufsicher verpackt sein und Pestizide in gut verschlossenen Gebinden angeliefert werden. Die einzelnen Gebinde dürfen nicht schwerer als 20 Kilogramm und nicht größer als 30 Liter sein.

Farbe wird nicht angenommen

Wandinnenfarben werden nicht beim Schadstoffmobil angenommen, da sie keine Schadstoffe enthalten. „Diese gehören deshalb ausgetrocknet in den Restmüll, die leeren Behälter in die Grüne Tonne“, schreibt die AVR. Leere Farb-, Lack- und Spraydosen gehören ebenfalls in die Grüne Tonne. Autobatterien unterliegen einer Pfandpflicht und werden vom Handel zurückgenommen. Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen können bei den AVR-Anlagen Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg kostenlos abgegeben werden. Bei Altöl besteht Rücknahmepflicht für den Handel. zg