Schmuck und Handarbeit

Oftersheim. Schmuck, Malereien, Floristik, Schnitzereien, Bastelarbeiten, Strickarbeiten, Stoffarbeiten, Kalligraphie, Marmeladen, Fotoarbeiten, Tonarbeiten, Tiffany, Vorführung, Verkauf – der Heimat- und Kulturkreis (Huko) lädt am Samstag, 15. Oktober, von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 16. Oktober, von 11 bis 18 Uhr zur Hobbykünstler-Ausstellung in die Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalzhalle) ein.

Endlich, nach rund zweijähriger Pause, findet wieder parallel zur Kerwe (15. bis. 18. Oktober) die traditionelle, seit Jahrzehnten bekannte, Hobbykünstler-Ausstellung in der Gemeinde statt.

25 Aussteller aus der Region

Yvonne Jung, Leiterin des Arbeitskreises „Marktorganisation“, hat 25 Aussteller aus der Region gewinnen können, die ihr handwerkliches Können präsentieren möchten. Zu erstehen sind Präsente für jede Gelegenheit. Für alle, die Handarbeiten zu schätzen wissen, ist die Ausstellung eine Fundgrube. Einige Aussteller lassen sich über die Schulter schauen und beantworten den Besuchern gerne Fragen.

Zu einem im Sommer aufgerufenen Malwettbewerb wurden einige Bilder gefertigt und abgegeben. Der Heimat- und Kulturkreis bittet die Besucher, diese Bilder zu bewerten.

Eine kleine Wohlfühloase wird wieder mit der Cafeteria geschaffen. Dort gibt es Kürbissuppe, Würstchen, Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. zg/Yvonne Jung