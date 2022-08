Und täglich grüßt das Verkehrsthema in Oftersheim

Baustellen- und Verkehrsproblematiken sind sogenannte Evergreen-Themen. Die Inhalte bleiben sozusagen immer frisch – ohne Verfallsdatum. Und solange sich an der Belastungssymptomatik nichts Elementares ändert, dauern Unzufriedenheit und Unverständnis seitens der Betroffenen gegenüber behördlichen Vorgängen weiter an. „Über der Bahn“, wie das Oftersheimer unmittelbar an Schwetzingen angrenzende

...