Vorsicht: Possen-Gefahr!

Es ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, es geht bei der „Causa Rettungszentrum“ nur um einen Namen. Das Gebäude steht, die Kosten blieben im Rahmen und die Funktionalität für die Freiwillige Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist gegeben. Das einzige Problem ist aktuell, dass die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mit dem Namen Rettungszentrum nicht einverstanden sind. Suggeriere es doch, dass das Rettungszentrum eine ständig besetzte Wache sei. Trotzdem sollte nun der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung Rettungszentrum als offiziellen Namen beschließen. Als Kompromiss stand in der Vorlage, dass die Feuerwehr und das DRK ihren jeweiligen Gebäudeteil selbst benennen können.

Patrick Schönenberg (GL) brachte hier nun ein Stein ins Rollen, der die Namensgebung erst einmal wieder in das Spielfeld der beiden Nutzer katapultiert. Ihm persönlich sei der Namen herzlich egal, aber es sei doch wichtig, dass Feuerwehr und DRK sich auf einen Namen einigten. Was in den vergangenen fünf Jahren übrigens nicht gelang. Die Feuerwehr, die zur Sitzung in beeindruckender Mannstärke angerückt ist, applaudierte den Worten. Ohne zu wissen, wie jetzt in vier Wochen eine Namenseinigung gelingen soll. Als sicher darf gelten, dass das Gebäude nicht Feuerwehrhaus heißen wird. Das würde der DRK nicht gerecht. Die Possen-Gefahr ist gewaltig hoch. Es könnte ausgehen wie das Hornberger Schießen. Große aufgeblasene Welle und dahinter nur heiße und etwas peinlich riechende Luft. Wobei heiße Luft hier wohl nur heißt, dass das Rettungszentrum das Rettungszentrum bleibt.