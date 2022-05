Wahlkampfveranstaltungen sind bis zum 18. September beziehungsweise 2. Oktober hier ausgeschlossen: Der Rathausvorplatz mit dem Glockenbrunnen soll im Zuge der Bürgermeisterwahl ein neutraler Platz sein und bleiben. Gleiches gilt ebenfalls für das Verwaltungsgebäude in der Eichendorffstraße 2. Der Ratstisch ordnet es so ein, dass es genügend Alternativen in der Gemeinde gebe.

© Klaehn