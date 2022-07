„Wir ziehen in den Frieden“: Benefizkonzert für ukrainische Flüchtlinge in Oftersheim

Oftersheim. „Stell dir vor es ist Frieden und jeder geht hin“, so lautet eine Zeile aus Udo Lindenbergs Song: „Wir ziehen in den Frieden“ (2018). Der TSV Oftersheim sowie die Band „WoodRock“ nehmen sich hieran ein Beispiel und veranstalten an diesem Samstag, 2. Juli ein gleichnamiges Benefizkonzert zugunsten ukrainischer Flüchtlinge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ab 16.30 Uhr erwartet die Besucher auf dem TSV-Sportplatz ein emotionsgeladenes Spektakel mit kulinarischem Angebot des TSV- Clubhauses, Tanzeinlagen sowie dem Highlight des Abends: Hits der 60er und 70er Jahre, gespielt von der Classic-Rockgruppe „WoodRock“. Geplant war außerdem der Auftritt einer zweiten Band namens „Red Ordinary“, welche aber leider, bedingt durch einen internen CoronaFall, am Samstag nicht auf die Bühne kann. „WoodRock“-Bassist Hagen Grube versicherte im Vorfeld jedoch, das Beste aus der Situation zu machen und statt nur einem fetzigen Set eben zwei Sets abzuliefern.

Und mal ehrlich: Kann man von Klassikern der 60er und 70er überhaupt jemals genug bekommen? Die Veranstalter und die Hilfeempfänger freuen sich jedenfalls über jeden, der kommt, mitfeiert und auch den ein oder anderen Euro spendet.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Benefizveranstaltung (mit Fotostrecke) Probenbesuch bei der Rockband „WoodRock“ Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel TSV Organisatoren müssen bei Benefizfest in Oftersheim umplanen Mehr erfahren

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.tsv-oftersheim.de