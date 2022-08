Zusammensein wird beim Siedlerfest in Oftersheim genossen

Die Augen der Verantwortlichen des Siedlerfestes waren noch etwas klein am Sonntagmorgen, aber die Mundwinkel von Kuno Mädel und Harry Schreiner, der Vorstandsspitze der Oftersheimer Siedlergemeinschaft, zogen sich zufrieden Richtung Ohren. Dass sie nach mehr als zwei Jahren Pause ein durchweg tolles Fest für die gesamte Familie gestemmt hatten, ist deutlich messbar am Zuspruch an beiden

...