Chor macht keine Pause

Plankstadt. Die Chorgemeinschaft Plankstadt hielt im Ratssaal der Gemeinde ihre Mitgliederversammlung ab. Der Vorsitzende Manfred Berger freute sich über viele Teilnehmende.

Den Berichten von Schriftführerin Ines Gaa-Kaul, von Kassierer Meinrad Gund und vom Vorsitzenden folgten die Anwesenden sehr aufmerksam, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Rege Teilnahme war beim Punkt „Aussprache zu den Berichten“ zu verzeichnen, was ein großes Interesse am Verein im positiven Sinn bedeutet.

Die nächsten Termine wurden auch verkündet. Am Samstag, 10. September, ist ein Ausflug nach Wertheim unter anderem mit einer Schifffahrt auf dem Main geplant und am Sonntag, 13. November, umrahmt der Chor den Gottesdienst um 10.30 Uhr in der katholischen St.-Nikolaus-Kirche. Es werden dafür neue Lieder einstudiert, weswegen fleißige Teilnahme an den Chorproben erforderlich ist. Sommerferien wird es keine geben, da man schon im Juni wegen Urlaubs des Chorleiters frei hatte. Außerdem hoffen die Sängerinnen und Sänger, dass die vor Wochen begonnen Chorproben nicht wieder pandemiebedingt eingestellt werden müssen.

Die Ehrungen verdienter langjähriger Mitglieder stehen für dieses Jahr auch noch aus. Um eine würdige Veranstaltung und entsprechenden Raum macht sich der Vorstand noch Gedanken. Eine harmonische Versammlung fand ihren Abschluss mit zwei Liedern unter Leitung von Vize-Chorleiter Hans Kolb und in gemütlicher Runde. hgü