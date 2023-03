Das Geld liegt unter der Erde

Es stimmt schon, was Dr. Dr. Ulrich Mende sagt: Die Steuergelder werden in der Erde vergraben. Kanalsanierungen, Modernisierung von Leitungen, Verlegen von Infrastruktur – all das kostet eine ganze Menge und bleibt für das Auge unsichtbar. Trotzdem oder gerade deshalb ist es wichtig, dass die Gemeinde Plankstadt ein besonderes Augenmerk darauf legt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Denn mit maroden Leitungen ist nicht zu spaßen. Mehr als eine Million Schäden an Wasserleitungen werden Jahr für Jahr laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in Deutschland gemeldet. Laut Statistik platzt also alle 30 Sekunden ein Rohr. Rohrbrüche können dabei nicht nur zur Verunreinigung des Trinkwassers führen, sondern bei großen Schadensfällen sogar eine Unterspülung und Setzung der Fahrbahndecke mit sich bringen.

Mit diesen deutlich sicht- und spürbaren Folgen möchte sich sicher niemand auseinandersetzen müssen. Ein Teil der Steuergelder liegt zwar also unter der Erde, aber dort ist es gut angelegt.