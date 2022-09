Das Wolfsrudel startet

Plankstadt. Zu einer großen Saisoneröffnung laden die Plankstadter Handballer am Samstag, 17. September, in die Mehrzweckhalle ein. Die beiden aktiven Herrenmannschaften starten da mit einem Heimspieltag in die neue Saison.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieses Jahr hat sich der Vorstand der Handballer etwas Besonderes einfallen lassen: Die Handballer feiern den Saisonstart mit einem Fest. Ab 15 Uhr werden in der Halle die Jugendmannschaften den Eltern, Großeltern und allen Fans vorgestellt; anschließend geht es zum Mannschaftsfoto. Den Jungwölfen wird es während der Veranstaltung sicher nicht langweilig: Denn es gibt Spiel und Spaß und auch an Speisen und Getränken wird es nicht fehlen. Für das leibliche Wohl der Zuschauer wird ebenfalls wie immer bestens gesorgt.

Um 18 Uhr empfängt die erste Mannschaft zum Saisonauftakt die Gäste des TSV Rot-Malsch. Und ab 20 Uhr treffen die Zweitvertretungen der beiden Vereine in Plankstadt aufeinander.

Mehr zum Thema TSG Eintracht Tischtennis Für Turnier anmelden Mehr erfahren

Das gesamte Wolfsrudel freut sich auf eine volle Halle und auf lautstarke Unterstützung. zg