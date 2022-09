Für Turnier anmelden

Plankstadt. Die Tischtennisabteilung der TSG Eintracht Plankstadt richtet am Samstag, 10. September, die Ortsmeisterschaften für Aktive aus. Teilnahmeberechtigt sind die Spieler der Abteilung sowie in Plankstadt wohnhafte Aktive anderer Vereine. Beginn ist um 10 Uhr in der Dr.-Erwin-Senn-Halle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gespielt wird je nach Spielstärke in den zwei Gruppen A und B. Akteure mit mindestens 1450 TTR-Punkten können ausschließlich in Gruppe A spielen, niedriger eingeordnete Teilnehmer in beiden Gruppen. Die Doppel werden nur in einer gemeinsamen Klasse ausgetragen. Meldeschluss ist Donnerstag, 8. September, bei der Abteilungsleitung. zg