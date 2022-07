Der Ticketverkauf für die "Welde Summer Jams" läuft

Plankstadt. Im Sommermonat Juli steht der Weldegarten in Plankstadt wieder ganz im Zeichen von Livemusik, Genuss und guter Laune. An zwei Wochenenden vom 22. Juli bis 30. Juli präsentiert Gastwirt Ben Huckele die „Welde Summer Jams“. Von Livemusik bis zur Live-Bierprobe, von frisch gezapftem Gerstensaft bis zur hausgemachten Limonade, vom Grillsteak bis zum Salat – für jede und jeden dürfte etwas dabei sein. Am 29. Juli ist der Eintritt frei, ansonsten können Tickets ausschließlich online auf www.weldegarten.de erworben werden.

Hin und her gingen die Überlegungen, ob 2022 nun ein Weldefest, wie man es kennt und liebt, stattfinden kann oder nicht. Dann der Kompromiss: die „Welde Summer Jams“ Volumen 2 von Weldegarten-Wirt Ben Huckele.

„Wir wollten auf jeden Fall wieder eine schöne Party feiern, wenn auch noch mal im kleineren Rahmen als beim allseits beliebten Weldefest“, erklärt Huckele. So sieht das auch Welde-Chef Max Spielmann, weshalb die Welde Braumanufaktur wieder als Titelsponsor mit im Boot ist. „Es war schon schwierig genug, dass wir das Weldefest zum dritten Mal absagen mussten“, erklärt Spielmann. Er sei sehr froh darüber, dass Huckele erneut die schöne Veranstaltungsreihe „Welde Summer Jams“ auf die Beine stelle. Und die Hoffnung auf ein Weldefest 2023 bleibe auf jeden Fall bestehen.

Auftakt: brasilianischer Charme

Den Auftakt machen am Freitagabend, 22. Juli, ab 18 Uhr die Brasilianerin Clara Valente und ihr Partner Gui mit ihrer Band „Summer Sands Duo“. Die beiden bringen internationale Cover- und Loungemusik mit viel brasilianischem Charme und Feeling auf die Bühne.

Anschließend rocken die Lokalmatadore von „Athi Rocks“ den Weldegarten. Am Samstag, 23. Juli, muss die Livemusik zwar leider ausfallen, aber dafür kann das schöne Sommerwetter im Weldegarten bei kühlen Getränken und leckerem Essen genossen werden.

Der Donnerstag, 28. Juli, steht ganz im Zeichen von Bier. Weldechef und Bierenthusiast Max Spielmann und sein Co-Moderator verkosten ab 19 Uhr live verschiedene Biere von Welde und anderen interessanten Brauereien. Dabei gehen sie gut gelaunt und mit viel Wissen den Geheimnissen der Gerstensäfte auf den Grund. Dazu kommen interessante Gäste wie der bekannte „Beerfluencer“ Clemens Brock und junge Brauer aus Heidelberg und Freiburg. Verkostet werden Bier-klassiker ebenso wie ausgefallene Craft-Biere. Wie wird Bier eigentlich verkostet und warum ist die Zunge dabei so wichtig? Woher kommen die fruchtigen Aromen im India Pale Ale (IPA) und was ist eigentlich International Bitterness Units (IBU)? Was macht den Unterschied zwischen den Bierstilen? Diese und eine Menge mehr Fragen beantworten die Welde-Bierspezialisten und ihre Gäste live auf der Bühne im Weldegarten. Und wer kein Ticket mehr ergattern kann, bestellt sich einfach auf www.digitalebierprobe.de sein Bierpaket nach Hause und macht via Youtube digital mit. Denn die Bierprobe wird live gestreamt. Nach der Bierprobe kommen Musik- und Tanzfans auf ihre Kosten, wenn Pablo Pellecer und DJ Lecio mit ihrem Projekt „Hands & Wax“ die Tanzbeine zum Glühen bringen.

Nach einer kleinen Erholungspause kommen am Freitag, 29. Juli, ab 20 Uhr pure Lebenslust, eine Unmenge positive Energie und Spielfreude in den Weldegarten: Cris Cosmo ist endlich mal wieder gemeinsam mit Tobi Nessel am Schlagzeug auf der Weldegarten-Bühne. Der Eintritt ist an diesem Abend übrigens frei. Am Samstag, 30. Juli, legt DJane Simone ab 20 Uhr auf. Mit Mixed Music lässt sich die Sommernacht mit Tanzen unter freiem Himmel so richtig genießen. zg

Info: Alle Infos und Tickets auf www.weldegarten.de