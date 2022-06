05

Gut gelaunt und mit Musik in den Ohren begeht Freinsheim am Pfingstwochenende das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Altstadtfest. Von Freitag bis Montag wird in den verschiedenen Höfen „Rockiges“ und „Fetziges“ sowie „Entspanntes“ geboten. Am Sonntag wird es einen verkaufsoffenen Sonntag geben.

Wann? Von Freitag, 3. Juni, ab 18 Uhr Sonntag, 6. Juni, 22 Uhr

Wo? Plätze in der historischen Freinsheimer Altstadt

Hinweis: Die Altstadt ist während der Festtage gesperrt. Parken ist deshalb nur auf ausgewiesenen Pkw- und Bus Parkplätzen vor den Toren des Freinsheimer Stadtkerns möglich. Von dort sind es nur wenige Schritte bis zum Fest.

