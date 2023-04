Die Passion mit allen Sinnen nacherleben

Plankstadt. In der katholischen Kirchengemeinde und Seelsorgeeinheit Schwetzingen – Plankstadt – Oftersheim fanden an Karfreitag gleich zwei Kinderkreuzwege statt. Einer davon war in der Kirche St. Nikolaus und wurde vom Kindergottesdienstteam Plankstadt gestaltet. Der Hintergrund solcher Veranstaltungen ist es, in spielerischer und anschaulicher Manier, den Leidensweg Jesu von seiner Gefangennahme im Garten Getsemani bis zum Tod an Kreuz für jungen Menschen nachempfindbar zu machen.

Unterschiede zu sonst

In der kurzen Einführung entdeckten die 40 teilnehmenden Kinder mit ihren Familien im Kirchenraum viele Unterschiede zu den „normalen“ Gottesdiensten. Zum Beispiel, dass die Kirche am Karfreitag nicht geschmückt ist oder die Glocken nicht läuten. Anschließend machten sich die Kinder auf, um an verschiedenen Stationen in der Kirche den Kreuzweg nachzuerleben. An den Stationen wurden abwechselnd von Tamara Gaa, Lisa Braun und Pastoralreferent Sebastian Binder Teile der Passion Jesu erzählt. Dazu zeigten sie den Teilnehmenden jeweils ein passendes Bild.

Anschließend erfolgte für die Kinder immer eine dazugehörige interaktive Aktion, bei der sie den Leidensweg Jesu mit allen ihren Sinnen nacherlebten. So verkosteten sie beim Letzten Abendmahl Brot und Traubensaft oder sie fühlten selbst die schwere Last, die Jesus tragen musste, beim gemeinsamen Hochheben eines entsprechenden Holzkreuzes.

Auch die weiteren Sinne kamen zum Einsatz, denn es gab in der Kirche an diesem Vormittag einiges zum Sehen, zum Hören oder auch das duftende Öl, mit dem der Leichnam Jesu einbalsamiert wurde, zum Riechen. Denn der Kinderkreuzweg soll ein Rundum-Erlebnis sein.

Das gute Ende

Somit empfanden die Familien auf eine ganz besondere Art den Karfreitag nach – so wie ihn Jesus laut der Bibel erlebt hat.

Am Schluss des Gottesdienstes wurde auf das gute Ende des Weges mit der Auferstehung nach dem Tod am Kreuz hingewiesen, welche an Ostern gefeiert wird.

Sie bildet bis heute das Fundament des christlichen Glaubens. Schließlich erhielt jedes Kind eine bunt verzierte Kerze, die an den Ostertagen in den Familien brennen kann.