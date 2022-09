Erntedank in der Kirche feiern

Plankstadt. Zeit, danke zu sagen: Am Sonntag, 2. Oktober, feiert die evangelische Kirchengemeinde in der Kirche das Erntedankfest. „Trotz allem, was passiert auf der Welt und vielleicht auch in unserem Leben, gibt es Dinge, für die ich dankbar sein kann“, heißt es in der Ankündigung. Mit diesen Dingen möchten die Verantwortlichen den Erntedankaltar schmücken. Am Samstag, 1. Oktober, von 10 bis 12 Uhr ist Kirchendienerin Jasmin Engelhardt in der Kirche und nimmt Gaben entgegen, für die die Besucher dankbar sind: ein Produkt aus dem Garten, ein Bild vom Kind oder Worte, die bewegt haben. „Ich bin gespannt, was Sie finden und bringen“, meint Pfarrerin Christiane Banse.

Im Anschluss an den Gottesdienst am Sonntag werden die Gläubigen das Erntedankbrot teilen und genießen, was Gott mithilfe der Menschen wachsen lässt. Am Donnerstag, 6. Oktober, sind außerdem um 14.30 Uhr alle Menschen mit Demenz eingeladen, mit ihren Angehörigen in der Kirche Erntedank zu feiern. zg