Gaben zum Erntedankfest

Eppelheim. Die Hitze machte es in diesem Jahr den Landwirten schwer, dazu der Krieg in der Ukraine, der die Versorgung erschwerte. Vieles ist unsicherer geworden. Umso wichtiger ist es der evangelischen Gemeinde in Eppelheim, Erntedankfest zu feiern und zwar am Sonntag, 2. Oktober.

„Wir freuen uns, dass 33 junge Menschen, sich auf den Weg in ihre Konfizeit begeben haben – eine Zeit des Wachsens und Reifens. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass in der Kirche gesungen und musiziert wird, haben wir in den letzten zwei Jahren erfahren, umso dankbarer sind wir über die Musik in unserer Kirche und freuen uns auf Posaunen- und Orgelklang zu vertrauten Liedern“, heißt es in der Pressemitteilung zu den neuen Konfirmanden.

Um den Altarraum mit Erntegaben schmücken zu können, bittet die Kirche um Obst- und Gemüsespenden, auch Marmeladen und Blumen. Diese können in den Tagen zuvor, am Freitag zwischen 8 und 18 Uhr und am Samstagvormittag in der Kirche abgelegt werden. Die gespendeten Lebensmittel werden im Anschluss an den Gottesdienst zugunsten eines Projekts in Zusammenarbeit mit der Evangelisch-Lutherischen-Kirche in Georgien verkauft. zg