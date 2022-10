Feldflurtour durch den Norden Plankstadts

„Ich freue mich, dass so viele Interessierte heute gekommen sind“, begrüßte Bürgermeister Nils Drescher rund 30 Radler zur Feldflurtour im Rathaushof. In den Norden Plankstadts führte die diesjährige Tour, ins Antoniusquartier, an die Mehrzweckhalle, ins Gewerbegebiet „A!real III“ und zuletzt an ein neues Kleinod, das Spaziergänger im 1200-Jahr-Park am Vogelpark anschauen

...