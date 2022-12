Das Jahr 2022 ist zwar noch nicht ganz vorbei, doch die Plankstadter Vereine stecken schon voll in den Vorbereitungen für 2023. Das ließ Wolfgang Eichhorn, Vorsitzender der Interessengemeinschaft (IG) Plankstadter Vereine, in der letzten Quartalssitzung des Jahres durchblicken. Am 17. und 18. Juni winkt das große Fest in der Ortsmitte, das bereits im November bei einer internen Veranstaltung

...