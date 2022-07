Großes Konzert der BigBand des Musikvereins in Plankstadt

Plankstadt. 1250 Jahre Plankstadt – das muss gefeiert werden. Zu diesem Anlass lässt auch die BigBand des Plankstadter Musikvereins ihre zahlreichen Instrumente aller Art erklingen. Die Besucher des Konzerts erwartet nicht nur eine bunte Mischung aus Musikern mit Herz und Seele aus allen Altersgruppen, sondern auch eine ebenso abwechslungsreiche Palette an Genres und Songs, bei der für Jeden etwas dabei ist. Der erfahrene Dirigent, Patrick Wewel, begleitet die Mitglieder der Band bereits das fünfte Mal bei einem solchen Konzert und hat seine herzliche Gruppe auch diesmal lange Zeit im Vorfeld hervorragend vorbereitet.

Die BigBand hat sich seit den vergangenen Konzerten weiterentwickelt und sogar ein wenig verändert: die neue Frontsängerin der Band, Amelie Schürmann, steht zum ersten Mal mit der Big Band auf der Konzert-Bühne, weshalb es auch für langjährige Fans spannend bleibt. „Bei so einer großen Gruppe entsteht direkt viel mehr Power“, so Schürmann über ihre Band. Diese Power von über 20 Musikern wird ihren Höhepunkt an diesem Mittwoch, 6. Juli, ab 20 Uhr im Festzelt auf der Gänsweid in Plankstadt erreichen. Karten für die Veranstaltung können auf der Homepage der Gemeinde über www.reservix.de erworben werden.

