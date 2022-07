Es dauerte ein wenig, bis die Lunte zum 1250. Geburtstag angebrannt war und die Party am ersten Geburtstagsabend so richtig in Gang kam. Festrede und Grußworte nahmen im Festzelt einigen Platz ein. Doch nach etwas mehr als zwei Stunden war es dann endlich soweit und das Fest geriet zunehmend zur Party-Explosion.

Anfangs mit Christian Habekost, alias „Chako“ und dann mit „Me and the

...