Katholische Frauengemeinschaft Plankstadt ehrt Mitglieder

Plankstadt. Es war ein schöner Nachmittag, den die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) in Plankstadt mit Senioren verlebten. Zum Auftakt hielt Pfarrer Reinholdt Lovasz einen besinnlichen Gottesdienst in der Kirche St. Nikolaus, den die kfd mitgestaltete.

Anschließend trafen sich die Frauen und der Präses der kfd im liebevoll geschmückten Pfarrsaal. Cordula Just vom Vorstandsteam begrüßte alle und eröffnete das Programm der Feier. Dazu gehörten unter anderem zwei Geschichten, vorgetragen von Manuela Engelhardt und Monika Gaa, die Anwesenden zum Nachdenken anregten.

Ein Dank an alle

Zudem standen die Ehrungen des Jahres an. Erika Kapp wurde dabei für 40 Jahre Treue zur kfd ausgezeichnet und Erika Gaa für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Vom Pfarrer Lovasz erhielten die Damen eine Ehrenurkunde mit Kerze und ein schönes Blumenpräsent. Ebenso dankte Cordula Just dem ganzen Vorstandsteam, allen Helfern und dem Pfarrer für die Unterstützung das Jahr über und überreichte jedem ein kleines Geschenk sowie dem Präses eine Spende für die Rumänienhilfe.

Still wurde es dann im Saal, als Monika Gaa gefühlvoll das Lied „Zünd ein Licht an“ sang und Cordula Just wünschte zum Abschluss den Gästen ein gutes neues Jahr und dass sich alle gesund und fit wiedersehen bei der nächsten Veranstaltung der Frauengemeinschaft. me