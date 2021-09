Kirche feiert Fest der Engel

Plankstadt. Welches Instrument würden Engel wohl spielen? Auf Bildern sieht man sie oft mit Harfen oder Schalmeien, „aber auch Orgeln dürfen nicht fehlen“, so Barbara Wipfler, Organistin der evangelischen Kirchengemeinde.

Das Jahr 2021 wurde zum „Jahr der Pfeifenorgel“ gewählt. Die Kirchengemeinde feiert daher an Michaelis, dem Fest der Engel am 29. September mit einem eigenen Beitrag – „Gerade in einer Zeit, in der Kultur so kostbar ist“, unterstreicht Wipfler. Die evangelische Kirchengemeinde lädt deshalb am Mittwoch, 29. September, um 19 Uhr zu einer Orgelvesper in die Kirche ein. „Kantor Michael A. Müller aus Leimen spielt an diesem Abend himmlische Musik“, lädt die Gemeinde ein. „Zu hören ist unter anderem auch eine Uraufführung zum Erzengel Raphael aus seiner eigenen Feder.“

Von Bach bis Clérambault

Johann Sebastian Bach dürfe im Programm nicht fehlen, ergänzt durch eine klanglich vielseitige und abwechslungsreiche Suite von L.-N. Clérambault, die veranschaulichen soll, wie schön Orgelmusik selbst auf einem eher kleinen Instrument wie dem der Kirchengemeinde klingt, freut sich Wipfler auf die Veranstaltung. Katrin Borrmann trägt zudem Hermann Hesses Gedicht „Orgelspiel“ vor, in dem sowohl das Instrument als auch die Engel angesprochen werden. Ergänzt durch eigene Gedanken soll die Vesper zu einem harmonischen Ganzen werden, heißt es in der Einladung der Kirchengemeinde.

Zuhörer, die sich Zeit für den Orgelabend nehmen möchten, werden gebeten, sich nach Möglichkeit im evangelischen Pfarramt unter Telefon 06202/2 15 65 oder auch per E-Mail an plankstadt@kbz.ekiba.de anzumelden. „Besucher können auch spontan vorbeikommen, allerdings ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Es gilt das Hygienekonzept der evangelischen Kirchengemeinde“, betonen die Veranstalter der Orgelvesper am 29. September. zg

