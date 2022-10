„Kommunen und Land müssen Herausforderungen zusammen schultern“

Plankstadt. Momentan gibt es keinen Mangel an aktuellen politischen Themen: Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation, Preissteigerungen, der Flüchtlingszustrom, die Corona-Zeiten steigen auch wieder. „Der Wein alleine bringt noch keine Lösungen, aber ein Gläschen Wein schafft Geselligkeit und schafft die Möglichkeit, in ruhiger Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen“, erzählt Gastgeber Andreas Sturm, der im Restaurant „Die Wärtschaft“ zwischen vier ausgesuchten Weinen über aktuelle Themen sprach und so manche Anekdote aus „Traubenweise: Warum die Wahrheit im Wein liegt“, dem Wein-Buch des Landtags-Vizepräsidenten Wolfgang Reinhart, zum Besten gab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

»Regen lässt das Gras wachsen, Wein das Gespräch« – dieses schwedische Sprichwort fand auch an diesem Abend Bestätigung. Das Statement der CDU-Vorsitzenden Jutta Schuster, bei dem sie aktuelle Plankstädter Themen ansprach, sorgte für eine breite Diskussion. Die geplante Bahntrasse an Plankstadt vorbei, die Tiefengeothermie und die Flüchtlingsunterbringung waren auch für Besucher aus den umliegenden Gemeinden interessant – schließlich machen diese Themen nicht an der Ortsgrenze halt.

Verständnis für Unmut

Sturm betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit von Kommunen und Land, nur so lassen sich die Herausforderungen schultern. Dabei zeigte der Landtagsabgeordnete, der selbst noch im Neulußheimer Gemeinderat sitzt, Verständnis für den Unmut mancher Kommunalpolitiker, dass die Gemeinden und Städte viele Aufgaben aus dem Land zugewiesen bekommen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Antrittsbesuch CDU-Politiker im Gespräch mit Ketscher Bürgermeister Timo Wangler Mehr erfahren

„Wir arbeiten in Stuttgart fieberhaft an Lösungen, denn Kinderbetreuung und die Versorgung von Flüchtlingen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Mir ist bewusst, welche Belastungen die Kommunen momentan haben und ich danke für die hervorragende Arbeit vor Ort“, sagte Sturm.

Nichtdestotrotz dürfen trotz der Krisen Themen wie Bildung, Wissenschaft und Forschung nicht zu kurz kommen, ansonsten verspielt Deutschland das Kapital, das die Bundesrepublik hat, ermahnte Gemeinderat Dr. Felix Geisler. Sturm betonte als Mitglied des Wissenschaftsausschusses dabei die Wichtigkeit von Wissenschaft und Forschung, insbesondere in der Medizin, da Baden-Württemberg in diesen Bereichen weltweit zu den führenden Regionen gehört. „Das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn wir nicht weiter in diese Bereiche investieren, verlieren wir den Anschluss“, so der Landtagsabgeordnete. Andreas Sturm bedankte sich zum Abschluss bei den Gästen, dass sie zur politischen Weinprobe gekommen sind und freute sich bei nächster Gelegenheit zu einer Veranstaltung nach Plankstadt zurückzukehren. zg