Krippenspiel, Christmette und Literatur

Plankstadt. Auf die Frage, was ihre Lieblingsstelle in der Weihnachtsgeschichte ist, antwortet Pfarrerin Christiane Banse: „Ganz klar! Der Satz ,Fürchtet euch nicht!’, den die Engel zu den Hirten sagen, als sie ihnen von der Geburt Jesu erzählen. Dieser Satz galt damals in einem von einer fremden Besatzungsmacht besetzten Land. Dieser Satz galt den Hirten bei der überraschenden und überraschend guten Begegnung mit den Engeln. Dieser Satz gilt für uns heute, auch und gerade angesichts der Lage auf der Welt oder unseren größeren oder kleineren Sorgen.“

Und die Pfarrerin führt weiter aus: „Mit Jesus ist die Hoffnung in die Welt gekommen, dass die Welt und wir selbst nicht bleiben müssen, wie wir sind. Unsere Weihnachtsgottesdienste laden dazu ein, diese Hoffnung von Neuem zu tanken –und nebenbei nach drei Jahren endlich mal wieder mit anderen zusammen das eine oder andere Weihnachtslied zu singen.“

Vom Krippenspiel, über die klassische Christvesper und Christmette mit Glühwein- oder Punschtrinken bis hin zum Literaturgottesdienst und Singe-Gottesdienst – das Angebot der evangelischen Kirche ist breitgefächert und hält für jede und jeden einen Gottesdienst bereit, in dem das Wunder der Weihnacht von Neuem entdeckt werden kann.

Am Samstag, 24. Dezember, ist um 16 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel, um 18 Uhr die Christvesper und um 23 Uhr die Christmette mit anschließendem Glühwein- oder Punschtrinken. Am Sonntag, 25. Dezember, ist um 10 Uhr ein Literaturgottesdienst und am Montag, 26. Dezember, ein Singegottesdienst. zg