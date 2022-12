Fürchtet euch nicht

Neulußheim. Im vergangenen Jahr trafen sich die Menschen in Neulußheim noch wie die Hirten unter freiem Himmel am Alten Bahnhof, um die Weihnachtsgeschichte zu erleben, bei strömendem Regen und wunderbarer Beleuchtung. In diesem Jahr bietet die evangelische Kirche, allen, die kommen wollen ein Dach über dem Kopf und ein stimmungsvolles Ambiente.

Der Heilige Abend beginnt mit dem Gottesdienst um 14.30 Uhr im Haus Edelberg. Pfarrerin Katharina Garben feiert dort mit Bewohnern und Angehörigen einen Gottesdienst. Um 15.30 Uhr geht es mit vollem Geläut in die evangelische Kirche, wo gegen 15.40 Uhr der Gottesdienst für Familien mit kleineren Kindern beginnt. Grundschüler und Grundschülerinnen setzen im Krippenspiel in Szene und gehen dabei besonders auf die Engel ein. Pfarrerin Katharina Garben, Tanja Löschmann und Team gestalten den Gottesdienst. An der Orgel spielt Alexander Levental.

Um 17 Uhr folgt das Krippenspiel der diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden. War dieses Krippenspiel in den letzten Jahren meist digital oder hybrid gestaltet, sind die Konfis in diesem Jahr klassisch analog mit einem modernen Krippenspiel vorbereitet. Die musikalische Gestaltung übernehmen Gerhard Müller und Luzi Hartmann an der Orgel sowie eine kleine Band bestehend aus Konfi Teamern. Diakon Jascha Richter und Pfarrerin Katharina Garben leiten den Gottesdienst.

Im Anschluss an den Gottesdienst spielt der Musikverein Harmonie im Innenhof der Kirche weihnachtliche Weisen.

Um 23 Uhr rufen die Glocken zur Christmette. In der nur von Kerzen erhellten Kirche herrscht eine ganz besondere Stimmung, für viele Menschen ist dieser ruhige Gottesdienst ihr Weihnachtsmoment. Musikalisch wirkt der Kirchenchor mit, letztmalig unter der Leitung von Lena Haug-Habicht, außerdem spielt das Ehepaar Klaus und Miriam Eisenmann Stücke für Flöte und Orgel und Gerhard Müller begleitet an der Orgel den Gesang von Gemeinde und Chor. Pfarrerin Katharina Garben hält den Gottesdienst. Im Anschluss lädt die Gemeinde zu Punsch und Glühwein im Innenhof.

Am ersten Weihnachtsfeiertag feiert die Kirchengemeinde um 10 Uhr Festgottesdienst mit Taufe. Am zweiten Weihnachtsfeiertag findet in Altlußheim das Weihnachtsliederwunschsingen um 10 Uhr in der Kirche statt.