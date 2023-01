Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Lesung in Plankstadt: Kriminalautorin Ingrid Noll im Interview

Die Kriminalautorin Ingrid Noll ist zwar bereits 87 Jahre alt, lässt die Protagonisten in ihren Romanen aber so jugendlich wie eh und je morden. Am 31. Januar ist die Weinheimerin nun für eine (bereits ausverkaufte) Lesung zu Gast in der Gemeindebücherei.