Was den Mensabetrieb für die Friedrichschule im evangelischen Gemeindezentrum angeht, stellte Bürgermeister Nils Drescher in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Bau und Umwelt das Positive in den Vordergrund: Es kann wie geplant zu Beginn des nächsten Schuljahres losgehen. Das heißt jedoch nicht, dass es dabei keine Probleme geben könnte. Denn eigentlich müssten zuvor noch die

...