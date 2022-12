Neue Tradition: Alter Pferdeschlitten in Plankstadt ausgestellt

Plankstadt. Vor vielen Jahren war es noch üblich, dass sich im Winter eine dicke Schneedecke über das Land legte, die besondere Gefährte verlangte. Gerade in Bauernbetrieben war es keine Seltenheit, einen Pferdeschlitten zu finden. Familie Hallwachs ist seit mehreren Generationen genau von solch einem in Besitz. Das gut 130 Jahre alte Stück hing sonst immer in der Scheune auf dem Hof im Jungholz – doch jetzt nicht mehr. Andreas Hallwachs hatte die Idee, den Pferdeschlitten für die Weihnachtszeit herauszuholen und dementsprechend zu schmücken. Am Hofladen Hallwachs ist die schöne Dekoration in der nebenanliegenden Garage über die Adventszeit zu sehen.

Die Familie erhielt begeisterte Rückmeldungen, auch im „Lebendigen Adventskalender“ fand diese Aktion Erwähnung. „Es ist ein kleines Highlight“, meint Andreas Hallwachs. Viele Menschen machten Fotos mit dem alten Gefährt und lobten die Idee. Trotz des Alters ist der Schlitten in sehr guter Verfassung, er war lediglich verstaubt und musste geputzt werden. Geerbt wurde er von Jakob Hallwachs, geboren 1899. Damals fuhr man bei 30 Zentimeter Schnee damit in die naheliegenden Ortschaften. Der 87-jährige Kurt Hallwachs kann sich noch an seine Kindertage mit seinem Vater erinnern, in denen der Pferdeschlitten noch genutzt wurde. Für eine Fahrt nach Hockenheim mussten sie eine Lampe an das Gefährt hängen, da man bei solch einer Strecke meist erst im Dunkeln wieder in Plankstadt ankam. „Es war nur ein Auto unterwegs“, erinnert sich Hallwachs – eine Zeit, in der Pferde üblicher waren, als das Automobil.

Seit der alte Schlitten neben dem Hofladen zur Schau gestellt wird, haben sich auch einige Personen daran erinnern können, früher ebenfalls einen Pferdeschlitten besessen zu haben. Seit es den Hofladen auf dem Hof der Hallwachs-Familie gibt, kam durch die viele Kundschaft die Idee auf, das alte Stück dort zu platzieren. Auch ein Sessel stand vor dem Schlitten – sich in den Schlitten zu setzen, sei doch zu gefährlich, denn man will ihn weiterhin gut erhalten. Da die Rückmeldung auf den schönen Weihnachtsschmuck so positiv war, plant Familie Hallwachs den Schlitten als neue Tradition auch in den kommenden Jahren während der Adventszeit am Hofladen aufzustellen. Bürgermeister Nils Drescher begrüßt den neuen Brauch, da er sich, wie so viele andere, an der Aktion erfreute.

Zwar ist es bei dem heutigen Klima nicht mehr möglich, den Schlitten wie früher von den Pferden durch den Schnee ziehen zu lassen, aber die Plankstadter können sich trotzdem an seinem festlichen Anblick erheitern. Die weihnachtliche Beleuchtung des Pferdeschlittens sorgt zudem bei Nacht für eine zauberhafte Stimmung, die erst Recht den Heiligabend spüren lässt.