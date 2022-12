Kleine Nikoläuse singen bei Seniorenweihachtsfeier in Plankstadt

Plankstadt. Heiligabend rückt immer näher und die Weihnachtsstimmung ist überall verbreitet. So auch in der Mehrzweckhalle, denn nach zwei Jahren Pause konnte die beliebte Seniorenweihnachtsfeier endlich wieder stattfinden. Diese vorweihnachtliche Tradition durfte von allen Plankstadter Bürgern ab dem 70. Lebensjahr vergangene Woche besucht werden. Der Gemeinderat und die Verwaltung organisierten das Fest wie üblich und stellten kostenfrei die Verpflegung bereit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürgermeister Nils Drescher begrüßte die Senioren zu Beginn. An schön mit Weihnachtssternen dekorierten Tischen mit leckeren Teilchen hörten die Gäste gespannt zu. Drescher machte auf die aktuellen Krisen in der Vorweihnachtszeit aufmerksam, doch lobte auch, wie Plankstadt damit umgegangen sei. Die Kommune habe noch nie so viele Spenden gesammelt wie dieses Jahr.

„Plankstadt hält fest zusammen“, meinte der Bürgermeister schwungvoll in seiner Rede. Auch eine Ehrung wurde von Nils Drescher nicht ausgelassen. Der älteste Besucher bekommt von der Gemeinde auf den Seniorenfeiern immer einen Blumenstrauß überreicht. Dieses Jahr war es die 95-jährige Hiltrudis Hambach, die mit den Blumen beglückt wurde. Martina Ahnepohl und Anneliese Strottner von der Verwaltung übernahmen anschließend als Moderatiorinnen die Feier. Schon wurde es Zeit für das erste Weihnachtslied und jeder sang mit. „Oh Tannenbaum“ erklang in der Mehrzweckhalle und für die nicht ganz Textsicheren lagen auf jedem Tisch Liedtexte bereit.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinde Seniorenweihnachten in der Brühler Schutzengelkirche Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Rheinhallengaststätte Altennachmittag in Ketsch: Und draußen rieselt der Schnee Mehr erfahren Mannherz-Hallen Lametta für die „Best Ager“ Mehr erfahren

Den weiteren Verlauf des Programms gestaltete die Friedrichschule mit. Mehrere Klassen der Grundschule zeigten in zwei Gruppen, was sie so drauf haben. Eine Blockflötengruppe startete das kleine Adventskonzert mit „Oh Kinderlein kommet“ und erntete dafür viel Begeisterung aus dem Publikum. Auch die stolzen Eltern der Kinder schauten zu und erfreuten sich an der musikalischen Darbietung.

Als dann das Lied „Jingle Bells“ auf den Flöten ertönte, sangen die Senioren bei dem Refrain mit. Anschließend wurde Platz für die Ohrwürmer auf der Bühne gemacht. Der kleine Chor, bestehend aus Erst- und Zweitklässlern, kitzelte die pure Entzückung aus den Gästen heraus. Während des Liedes „Ein bisschen so wie Martin“ wurden die Ohrwürmer auf dem Akkordeon begleitet und erhielten anschließend großen Applaus.

Eine ganz besondere Maus

Ein kleines Gedicht zu Weihnachten durfte nicht fehlen, deshalb trugen die Grundschüler „Die Weihnachtsmaus“ von James Krüss vor. Jeder sagte ein paar Zeilen auf und reichte dann das Mikrofon weiter – fehlerfrei und mäusestark. Der Auftritt der ersten Gruppe war im Flug vorbei und jedes Kind erhielt als Dankeschön ein Geschenk.

Ein weiteres gemeinsames Lied stand nun auf dem Programm: Zusammen sangen alle Senioren voller Inbrunst „Süßer die Glocken nie klingen“. Während die Gäste mit Kaffee, Tee und Kuchen versorgt wurden, kam die zweite Gruppe der Friedrichschule auf die Bühne. Die Drittklässler sangen ein Weihnachtslied über Wolle und Schafe und führten währenddessen auch eine kleine und kreative Choreographie auf. Dem Publikum gefiel der Auftritt sehr, immer wieder hörte man entzückte Laute von den Tischen. Sogar ein kleiner Weihnachtsmann stolzierte während des Liedes „Du bist der Weihnachtsmann“ über die Bühne. Und auch viele kleine Nikoläuse sind zwischenzeitlich zu Gast.

Anschließend hatte das Rathaus-Team noch etwas Besonderes vorbereitet. Für das Jubiläumsfeierjahr wurde ein Film gedreht, der bei der Seniorenweihnachtsfeier in Ausschnitten vorgeführt wurde – der 90 Minuten lange Film kann online angeschaut werden. Wie immer war die Weihnachtsfeier für die Senioren ein voller Erfolg und nach der zweijährigen Corona-Pause noch beliebter als vorher. „Wir hatten schon lange nicht mehr so viele Leute hier“, freute sich Sabine Zeuner, Pressebeauftragte der Gemeinde Plankstadt. Auch von den Senioren war die positive Rückmeldung förmlich zu spüren. „Es ist immer schön hier“, erzählte der Gast Reinhold Müller. Die Verwaltung gebe sich immer viel Mühe, merkte er an. Bald schon erreichte die Weihnachtsfeier nun doch ihr Ende und der Kreis schloss sich mit dem gemeinsamen Lied „Leise rieselt der Schnee“.