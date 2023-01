Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Digitalisierung Probleme mit Internet in Plankstadt: Das sagt der Anbieter Vodafone

Zahlreiche Leser beklagen sich vermehrt über Probleme mit dem Internet des Anbieters Vodafone in der Gemeinde. Wir haben beim Anbieter nachgefragt, was zu den Störungen führt und was getan werden soll.