Rotkreuzler wollen eingetragener Verein werden

Plankstadt. Corona prägte auch die vergangenen Monate des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Unter Wahrung der 3G-Regel versammelten sich nun die Mitglieder um Vorsitzenden Joachim Schäfer-Bach, um sowohl einen Rückblick auf die bisherige Pandemiezeit zu werfen und gleichzeitig die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Schäfer-Bach gab zu Beginn der Versammlung einen Überblick über die Mitgliedzahlen. Die Bereitschaft des DRK zählt aktuell 48 Aktive, 31 Kinder und Jugendliche werden im Jugendrotkreuz gezählt und 24 freie Mitarbeiter sowie 470 passive Mitglieder unterstützen den Ortsverein. Dank sprach der Verein nicht nur für die tatkräftige Unterstützung dieser Mitglieder aus, sondern auch für deren finanzielle Hilfe bei der notwendigen Anschaffung eines neuen Mannschaftswagens, zu der auch die Gönner des DRK einen großen Beitrag geleistet hätten.

Mannigfaltige Herausforderungen

Die Gewählten 2. Kassenwart: Thomas Hiller. Beisitzer: Anita Wieder und Yannick Wieder. Datenschutzbeauftragter: Alexander Schilling. JRK-Vertreterin: Janine Weickinger. zg

Das Jahr 2020 habe mannigfaltige Spuren im Ortsverein hinterlassen. „Die Corona-Pandemie unterband nahezu alle Zusammenkünfte, das kameradschaftliche Zusammenarbeiten konnte nicht wie gewohnt stattfinden“, so Schäfer-Bach in seinem Bericht. Während der Pandemie engagierte sich das DRK jedoch als Unterstützer des Caritas Altenzentrums St. Maria in Plankstadt und stellte Feldbetten für den Notfall bereit. „Helfern und Gönnern kann gar nicht genug gedankt werden“, unterstrich der Vorstand, „denn ohne sie wäre die Arbeit in dieser äußerst schwierigen Phase und auf so vielfältige Weise nicht möglich gewesen.“ Am 1. Mai 2019 habe das DRK-Fest hervorragend Werbung für die Arbeit des Ortsvereins betrieben und auch durch die Unterstützung zahlreicher Veranstaltungen der Gemeinde sowie Vereinssitzungen der IG Plankstadter Vereine habe das Rote Kreuz in der Öffentlichkeit ein gutes Bild abgegeben.

Die Berichte der Bereitschaftsleiterin Katharina Hiller von Janine Weickinger und Johannes Wrehl, den Gruppen- und Jugendleitern des Jugendrotkreuzes, sowie des Kassierers Marco Ghiani und der Kassenprüfer Matthias Braun, Norbert List und Thomas Hiller schlossen sich an. Aufgrund der Feststellung der ordnungsgemäßen Führung der Kassengeschäfte durch die Vorstandschaft beantragten die Kassenprüfer die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig vorgenommen wurde.

Schäfer-Bach rief abschließend dazu auf, im kommenden Jahr für eines der Ämter im DRK zu kandidieren, um den Ortsverein zu unterstützen. Angestrebt ist dann auch eine Satzungsänderung. „Da der Ortsverein bisher ,nicht eingetragener Verein’ ist, es jedoch sinnvoller ist, zu einem ,eingetragenen’ Verein zu werden, wird die Vorstandschaft in die nächste Jahreshauptversammlung einen Änderungsantrag in Bezug auf die Vereinssatzung eingeben“, so Schäfer-Bach abschließend. zg/mgw