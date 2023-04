SPD Eppelheim, Plankstadt und Oftersheim geben Startschuss für Kommunalwahl 2024

Region. Die SPD-Ortsvereine Eppelheim, Oftersheim und Plankstadt folgten der Einladung des Vorsitzenden der SPD Plankstadt, Professor Dr. Jürgen Kegler, um gemeinsam den Startschuss für die Vorbereitungen zur Kommunalwahl 2024 zu geben. Gemeinsam mit dem Bürgermeister von Brühl, Dr. Ralf Göck, diskutierten über 20 Genossen lebhaft über zwei Stunden die verschiedenen thematischen Schwerpunkte, mit welchen sich die SPD in der Region in den kommenden Jahren beschäftigen möchte.

Bürgermeister und Fraktionsvorsitzender der Rhein-Neckar-SPD, Dr. Ralf Göck, leitete die Veranstaltung mit der Eppelheimer Kreisrätin und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Kreistag Renate Schmidt ein. In ihrem Vortrag erläuterten sie die erfolgreich umgesetzten Projekte der SPD im Kreistag in der auslaufenden Legislaturperiode und hoben hierbei insbesondere die Fortschritte im Klima- und Artenschutz und Ausbau der Schuldnerberatungen im Rhein-Neckar-Kreis hervor, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Finanzierbare Energiewende

Im Anschluss leitete der Moderator und stellvertretende Vorsitzender der SPD Eppelheim, Dr. Konstantin Gavras, zu einer offenen Diskussion zu möglichen Themen für den kommenden Kommunalwahlkampf 2024 über. So standen unter anderem die Bahntrasse Rotterdam-Genua, die Unterstützung aller Bevölkerungsgruppen bei der stetig vorschreitenden Digitalisierung, der Ausbau sozialer und psychologischer Beratungsstellen im Rhein-Neckar-Kreis und die Energiewende auf der Agenda. Hierbei wurde jedoch auch betont, dass stets die Machbar- und Finanzierbarkeit der geplanten Projekte im Blick behalten werden muss.

„Den Bürgerinnen und Bürgern alles zu versprechen, wäre unredlich und zeugt auch nicht von unserem Verständnis von guter Politik“, fasste Dr. Ralf Göck prägnant zusammen. Zum Ende der Diskussion stellte Dr. Konstantin Gavras fest, dass „dieses Format der offenen Mitgliederdiskussion zu thematischen Schwerpunkten für den Wahlkampf ein voller Erfolg war. Unsere Mitglieder sind das Fundament guter sozialdemokratischer Politik und die Veranstaltung heute hat erneut bestätigt, dass gute Ideen am besten aus der gemeinsamen und offenen Diskussion ohne Scheuklappen entstehen.“ Die Vorsitzenden der Ortsvereine, Jürgen Geschwill, Jens Rüttinger und Professor Dr. Jürgen Kegler erklärten nach Abschluss der Veranstaltung, dass nun die intensive Arbeit für den Kommunalwahlkampf 2024 beginne.