Altar ist noch verhüllt

Reilingen. An Aschermittwoch zeigten sich einige Menschen überrascht, als sie in die Kirchen der Seelsorgeeinheit Hockenheim kamen, denn die Altäre waren nicht mehr zu sehen. Sie sind natürlich noch da, aber verhüllt.

Die Verhüllung soll ein Symbol dafür sein, das man sich während der Fastenzeit und während der Vorbereitung auf Ostern auf sein Inneres besinnt und sich dabei nicht von Äußerlichkeiten ablenken lässt. Um dies sichtbar zu machen, wandt Pfarrer Christian Müller in der Seelsorgeeinheit diesen Brauch an, den er bereits in vorhergehenden Pfarrstellen zelebriert hat.

An Ostern, der Auferstehung Jesus, werden die Altäre wieder in voller Pracht zu sehen sein. kd